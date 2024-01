Detran enfatiza a importância da manutenção do veículo e regularização da documentação

Estudos indicam que veículos mal conservados são três vezes mais propensos a se envolverem em acidentes. Durante os feriados de final de ano, muitos optam por viajar de carro, tornando crucial a verificação do estado do veículo e da documentação necessária. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) destaca que a negligência na manutenção é uma causa frequente de acidentes e ressalta que veículos em condições precárias são significativamente mais perigosos.

Especialistas aconselham que os preparativos comecem antes de iniciar a viagem, incluindo a inspeção dos pneus, níveis de água e óleo, e o sistema elétrico, incluindo luzes e faróis. Recomenda-se realizar a manutenção preventiva com uma semana de antecedência. “Viajar com o carro em bom estado não só é mais seguro, mas também mais econômico, já que um veículo bem regulado consome menos combustível”, afirma o presidente do Detran, Delegado Waldir.

Além do cuidado com o veículo, o Detran sublinha a importância de verificar a documentação do condutor e do carro. É obrigatório que todos os veículos estejam licenciados, conforme o artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e que o motorista possua uma CNH válida.

A documentação deve ser revisada regularmente. Um veículo é considerado licenciado com a quitação de todos os débitos, resultando na emissão do CRLV-e do ano vigente, conforme o § 2º do artigo 131 do CTB. Condutores flagrados com veículo não licenciado são multados em R$ 293,47, recebem sete pontos na CNH e têm o veículo retido.

Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias também resulta em multa e retenção do veículo até a apresentação de um motorista habilitado. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e acréscimo de sete pontos na CNH. A renovação da CNH pode ser realizada no Detran-GO, Ciretran ou em unidades Vapt Vupt. O documento físico é entregue em média em uma semana, mas a validade é imediatamente atualizada no aplicativo Carteira Digital de Trânsito após a renovação, válido em todo o país.