Estado de Goiás implementa distribuição de medicamentos inovadores para tratamento de Doenças Crônicas e Raras

Desde julho de 2023, o Estado de Goiás tem implementado uma abordagem inovadora na saúde, destinando mais de 29 milhões de reais para a compra de medicamentos essenciais no combate a doenças como fibrose pulmonar idiopática e osteoporose.

Essa iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), marca um momento pioneiro na assistência a pacientes com condições crônicas, raras e ultrarraras. O projeto é conduzido pelo Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB) e envolve a distribuição e administração de novos fármacos destinados ao tratamento de enfermidades como edema macular diabético, osteoporose, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fibrose pulmonar idiopática e degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

Estes medicamentos são fornecidos seguindo protocolos estabelecidos pela SES-GO, financiados com recursos do Tesouro Estadual. Entre 1º de julho de 2023 e 3 de janeiro deste ano, foram investidos R$ 29,4 milhões na compra desses medicamentos, beneficiando 5.723 pacientes. Roney Pereira Pinto, diretor-geral do Cemac JB, explica que os protocolos surgiram da necessidade de incluir tecnologias de tratamento ainda não disponíveis no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde.

A aquisição dos medicamentos pelo governo de Goiás segue uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). Contudo, a legislação permite que os estados também criem comissões para avaliar tecnologias e definir protocolos complementares. “Um dos nossos primeiros protocolos foi para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, uma doença rara que endurece os pulmões. Goiás é o único estado brasileiro que financia o tratamento desta condição”, enfatiza Pereira Pinto.

Além de atender a essas necessidades, a equipe do Cemac também conseguiu reduzir custos na aquisição dos medicamentos, proporcionando economia ao Estado. Eles desenvolveram um fluxograma que permite tratar mais pacientes com a otimização das doses dos medicamentos. Após o sucesso do protocolo de fibrose pulmonar idiopática, foram criados protocolos para outras doenças.

Os beneficiados pela iniciativa têm reportado melhorias significativas em sua qualidade de vida. Marcelo Oliveira, 56 anos, aposentado e paciente de espondilite anquilosante, relata uma mudança drástica após o início do tratamento. “Antes, eu sofria com dores intensas na coluna. Agora, as dores desapareceram completamente”, conta ele. Maria Gorete Dantas de Lima, 56 anos, aposentada e tratando de osteoporose, também expressa grande satisfação com o medicamento e o atendimento recebido no Cemac.