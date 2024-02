Rádio do Rio Grande do Sul convida Governador de Goiás para discutir sucesso na segurança pública

A notável evolução da segurança pública em Goiás ganhou destaque além de suas fronteiras, atraindo o olhar de outros estados brasileiros. Em um movimento que ressalta este interesse, a Rádio Guaíba, uma das emissoras líderes na Região Sul, sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, convidou o governador Ronaldo Caiado para uma conversa detalhada sobre as estratégias e ações implementadas que resultaram em uma expressiva diminuição dos crimes no estado. Em sua participação na emissora nesta sexta-feira, Caiado enfatizou a importância do Estado na manutenção da ordem, declarando que facções criminosas não podem prevalecer sob um governo democrático.

Caiado relembrou o cenário desafiador enfrentado anteriormente pelas penitenciárias estaduais, marcado por infraestruturas clandestinas de comunicação, tráfico de drogas e outras irregularidades que facilitavam a operação de atividades criminosas. A implementação de medidas rigorosas, como o isolamento de líderes de facções e a restrição de visitas íntimas, foram cruciais para desmantelar a comunicação entre os presos e seus comparsas externos, reduzindo significativamente a incidência de novos crimes orquestrados de dentro das prisões.

Os esforços para reformar o sistema prisional em Goiás nos últimos cinco anos incluíram investimentos substanciais de aproximadamente R$ 268,9 milhões, oriundos de diversas fontes, incluindo o Tesouro Estadual e o Governo Federal. Esses recursos foram destinados à expansão de unidades prisionais existentes, construção de novas instalações, e aquisição de equipamentos modernos para a força policial, além de promover a ressocialização e oportunidades de trabalho para os detentos.

Essas iniciativas culminaram em uma redução histórica nos índices de criminalidade, com destaque para a diminuição pela metade do número de homicídios dolosos em 2023 comparado a 2018, e quedas significativas em outras categorias de crimes. Tal desempenho não só reforçou o sentimento de segurança entre os cidadãos goianos, como também contribuiu para elevar a aprovação do governo Caiado, reconhecido pela pesquisa Atlas Intel como o mais bem avaliado do país, com 72% de aprovação.

Durante a entrevista, Caiado também destacou o papel da integração e capacitação das forças policiais e do reforço ao sistema de inteligência, como fatores chave para o sucesso alcançado na segurança pública de Goiás. O reconhecimento da população ao trabalho eficaz das polícias evidencia um compromisso compartilhado com a manutenção da ordem e da segurança dentro dos parâmetros legais, consolidando Goiás como um exemplo de sucesso na gestão da segurança pública no Brasil.