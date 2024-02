Para tornar a segurança mais eficaz será implementada 564 novas câmeras de vigilância em diversos municípios goianos

Em uma iniciativa para modernizar a segurança pública, o Estado de Goiás anunciou a implementação de 564 novas câmeras de vigilância em diversos municípios, incluindo a capital, Goiânia, a histórica cidade de Goiás, e várias localidades próximas ao Distrito Federal. Esse movimento faz parte do ambicioso Programa de Cidades Inteligentes, gerido pela Secretaria-Geral do Governo (SGG) através da subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes (SETC).

Com capacidades inovadoras como reconhecimento facial e análise de características físicas de indivíduos desaparecidos ou procurados pela justiça, além da leitura automática de placas de veículos, estas câmeras representam um salto tecnológico significativo para a segurança no estado. Segundo Renato Lyra, subsecretário responsável, a principal vantagem desses dispositivos é a habilidade de compartilhar informações em tempo real, garantindo a integração dos sistemas de monitoramento entre as cidades envolvidas.

Lyra destaca a importância da integração: “Diferentemente de outros projetos de videomonitoramento no país, o nosso permite que todas as cidades compartilhem um único sistema. Isso significa que a detecção de uma pessoa desaparecida em uma cidade pode ser rapidamente comunicada e acessada pelas forças policiais de outra.”

As regiões contempladas com a instalação das câmeras incluem sete municípios do Entorno do Distrito Federal, que juntos receberão 331 câmeras. Além disso, a Região da 44, em Goiânia, será equipada com 22 câmeras financiadas por emendas parlamentares, enquanto a Cidade de Goiás terá 43 câmeras instaladas como parte de um projeto piloto visando transformá-la em um modelo de cidade inteligente.

O sistema será apoiado por uma infraestrutura de fibra óptica, garantindo transmissão de dados rápida e segura. O plano também prevê a criação de quatro Centros Integrados de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), além da adoção de softwares especializados, com o processo licitatório esperado para ocorrer no primeiro semestre.

No que tange à privacidade, o projeto foi concebido para aprimorar a segurança pública sem comprometer a privacidade dos cidadãos. Lyra esclarece que o sistema irá apenas comparar as imagens capturadas com um banco de dados de pessoas procuradas pela justiça, sem realizar buscas ativas por indivíduos que não estejam nessa categoria.

Este projeto insere-se no contexto mais amplo do Programa de Cidades Inteligentes do Governo de Goiás, que visa a utilização de tecnologias avançadas para promover uma comunidade mais conectada e segura, através da integração de serviços, acesso à informação e soluções tecnológicas inovadoras.