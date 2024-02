Governo de Goiás inicia campanha de imunização contra dengue visando proteger vidas

Follow on X

Visando diminuir a incidência de formas graves de dengue, especialmente entre crianças de 10 a 11 anos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu início à campanha de vacinação contra a doença no estado nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro. A cerimônia de lançamento aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Luzia, situada no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia, e contou com a presença de figuras importantes como o prefeito Vilmar Mariano, o secretário estadual de Saúde, Rasível dos Reis, entre outras autoridades. Caiado destacou: “Nosso principal objetivo é cuidar e salvar vidas”.

Com quase cinquenta anos de experiência na medicina, o governador aplicou pessoalmente a primeira dose da vacina Qdenga em Ana Vitória Batista, uma menina de 10 anos, marcando o início da vacinação pelo sistema público estadual. Caiado esclareceu que a vacinação começará por esta faixa etária e será expandida conforme novas diretrizes do Ministério da Saúde.

Este lançamento ocorre em um contexto onde o estado declarou emergência sanitária devido ao aumento dos casos de dengue. Já são 51 municípios, de um total de 134 considerados prioritários, realizando a vacinação, com previsão de expansão para mais 71 municípios a partir desta data, totalizando 151.968 doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. Além disso, o estado capacitou profissionais de saúde locais para a vacinação, notificação e cuidado dos pacientes com dengue.

O governo estadual também vem liderando a criação de “Gabinetes contra a Dengue” desde o último mês, uma estratégia para unificar e fortalecer o combate à doença em todos os municípios goianos. Caiado enfatizou a importância da participação comunitária na eliminação de criadouros do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, apontando o acúmulo de lixo e a água parada como principais riscos.

O secretário estadual de Saúde, Rasível dos Reis, reiterou a urgência da mobilização contra o mosquito, mencionando a preocupação com o aumento da circulação do vírus tipo 2, associado a casos mais graves da doença. “É inaceitável perder vidas por uma doença que podemos prevenir”, enfatizou.

A vacina Qdenga, produzida pela empresa japonesa Takeda, é quadrivalente e protege contra os quatro tipos do vírus da dengue. O esquema de vacinação consiste em duas doses, administradas com um intervalo de três meses. Inicialmente, o foco é na vacinação de crianças entre 10 e 11 anos, com planos de expandir para adolescentes até a idade de 14 anos e 11 meses.

Suzy Batista, mãe de Ana Vitória, a primeira vacinada, ressaltou a gravidade do surto de dengue e a importância da vacinação para proteger as crianças. Ela fez um apelo aos pais para que participem da campanha.

O Brasil se destaca por ser o primeiro país a oferecer a vacinação contra a dengue em seu sistema público de saúde. A seleção dos municípios goianos para receber as doses levou em consideração critérios como população superior a 100 mil habitantes, alta taxa de transmissão e prevalência do sorotipo 2.

Os números da dengue em Goiás refletem a urgência da situação, com 39.748 casos notificados neste ano, dos quais 15.810 foram confirmados. A doença já resultou em seis mortes, com outros 55 óbitos sob investigação. Além disso, há 1.008 casos confirmados de chikungunya e 61 de zika, incluindo quatro gestantes.