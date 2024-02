Focos do mosquito Aedes estão mais perto do que se imagina!

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) destaca a proximidade do perigo da dengue, evidenciando que a maior fonte de transmissão do vírus provém de mosquitos Aedes aegypti criados nos próprios quintais ou nos dos vizinhos. Um estudo revela que 75% dos locais propícios para a reprodução do mosquito se encontram nas residências, uma vez que estes insetos podem deslocar-se até 100 metros em busca de locais adequados para depositar seus ovos. Tal fato sublinha a essencialidade de eliminar qualquer possibilidade de acúmulo de água parada, evitando assim a proliferação do vetor das arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

Segundo o secretário Rasível dos Reis, é crucial a conscientização sobre a importância de manter os ambientes limpos e livres de potenciais criadouros. O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2024 apontou que mais de um terço desses criadouros são formados em acumulações de lixo. O Aedes aegypti tem um ciclo de vida de aproximadamente 45 dias, durante o qual uma fêmea pode depositar até 450 ovos, tornando a limpeza de terrenos baldios, assim como a inspeção de imóveis desocupados ou abandonados, medidas preventivas fundamentais.

Além dos esforços comuns como a eliminação de recipientes que possam acumular água, é necessário que a população adote outras práticas de prevenção, como o tratamento adequado de piscinas e a atenção para não deixar água acumulada em locais como garrafas e vasos.

Quanto aos sintomas da dengue, eles incluem febre alta, dor de cabeça, dores musculares, fadiga, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e, em casos mais severos, dor abdominal intensa, vômitos contínuos e sangramentos. A identificação precoce desses sinais e a busca por atendimento médico são vitais para evitar o agravamento da doença.

A hidratação é apontada como um componente vital no tratamento da dengue, ajudando a aliviar os sintomas e acelerar a recuperação, ao mitigar os riscos de desidratação causados pela febre e vômitos. Assim, manter uma ingestão adequada de líquidos é essencial para prevenir complicações graves, incluindo o choque decorrente da doença.