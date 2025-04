O que você sabe sobre cirurgia plástica nas mamas é verddade?

Avalie o Post post

Quando o assunto é cirurgia mamária, muitas dúvidas surgem — e nem sempre as informações disponíveis são corretas. Por isso, vamos esclarecer os principais mitos e o que realmente é verdade sobre esse tipo de procedimento.

“Cirurgia nas mamas é só por estética.”

Mito!

Além de melhorar a aparência, algumas cirurgias mamárias têm função terapêutica.

A mamoplastia redutora, por exemplo, ajuda a aliviar dores nas costas e melhora a qualidade de vida.



Cirurgias reparadoras também são essenciais após traumas ou tratamentos como a mastectomia.

“Implante de silicone levanta os seios.”

Mito!

O silicone aumenta o volume, mas não corrige flacidez.

Para levantar as mamas, é indicada a mastopexia, que pode ser feita com ou sem prótese, dependendo do caso.

“As cicatrizes ficam muito marcadas.”

Mito!

Com técnicas modernas, o cirurgião posiciona as cicatrizes em áreas discretas, como no sulco mamário ou ao redor da aréola. Com o tempo e os cuidados certos, elas ficam cada vez menos perceptíveis.

“Os resultados são definitivos.”

Mito!

Embora os resultados sejam duradouros, o tempo e fatores como gravidez, ganho ou perda de peso e envelhecimento natural podem alterar o formato das mamas com os anos.

📍 Lembre-se:

Antes de qualquer procedimento, consulte um cirurgião plástico habilitado e experiente. A cirurgia das mamas vai além da estética — é uma decisão que envolve saúde, autoestima e bem-estar.

