Cirurgia plástica: por que evitar alimentos remosos no pós-operatório?

Após uma cirurgia plástica, o corpo precisa de todo suporte para se recuperar bem — e a alimentação é um fator essencial nesse processo. Alimentos chamados popularmente de “remosos” são conhecidos por aumentarem a inflamação no organismo, o que pode prejudicar a cicatrização e prolongar o inchaço.

Entre os itens a serem evitados estão frituras, carnes gordurosas, embutidos, doces em excesso e alimentos ultraprocessados. Essas escolhas alimentares podem atrapalhar a formação de novos tecidos e aumentar o risco de infecções.

Por outro lado, incluir frutas frescas, vegetais, proteínas magras e gorduras boas na rotina alimentar ajuda a acelerar a recuperação, fortalecer o sistema imunológico e potencializar os resultados da cirurgia.

Manter uma alimentação equilibrada no pós-operatório é um cuidado tão importante quanto seguir as recomendações médicas. Converse com seu cirurgião e nutricionista para traçar o melhor plano alimentar para o seu caso.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

– Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

– Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

