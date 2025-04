Biópsia de mama: o que é, quando fazer e quais os riscos do exame

Avalie o Post post

A biópsia de mama é um exame fundamental no rastreamento do câncer de mama. É indicada quando exames de imagem apontam alterações que precisam ser investigadas com mais precisão, como nódulos ou calcificações atípicas. O procedimento é realizado com anestesia local e é considerado minimamente invasivo. Os riscos são baixos, mas podem incluir hematomas ou dor leve no local. A confirmação laboratorial evita diagnósticos equivocados e permite um plano de tratamento precoce e eficaz.

Agende sua biópsia de mama aqui no Centro de Imagem São Silvestre!

Contato: (62) 3230-2036/ 3230-2023/ 3230-2000

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

-Vivacom

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

– Holter

– MAPA

-Teste ergométrico

-Biópsia de mama e próstata

-Biópsia óssea guiada por tomografia