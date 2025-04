PSA alto e alteração no toque: quando é hora de fazer biópsia da próstata

Avalie o Post post

Homens com PSA elevado ou alterações no toque retal podem precisar de uma biópsia de próstata para investigação mais detalhada. O procedimento consiste em retirar fragmentos da glândula para análise patológica. Em alguns casos, o médico solicita uma ressonância magnética para guiar a biópsia com mais precisão. Se os exames anteriores forem inconclusivos, a biópsia de saturação é uma alternativa. O procedimento é seguro e essencial para um diagnóstico assertivo, especialmente no rastreamento do câncer de próstata.

Agende sua biópsia de próstata e cuide da sua saúde!

Contato: (62) 3230-2036/ 3230-2023/ 3230-2000

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

-Vivacom

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

– Holter

– MAPA

-Teste ergométrico

-Biópsia de mama e próstata

-Biópsia óssea guiada por tomografia