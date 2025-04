Suspeita de câncer de próstata? Entenda por que a biópsia é necessária

5/5 - (1 voto)

Pacientes com PSA alto, alterações no toque retal ou ressonância suspeita devem ser avaliados com biópsia da próstata. O exame é feito com uma agulha que retira fragmentos da glândula para análise em laboratório. É a única forma de confirmar o diagnóstico de câncer de forma segura. Além de detectar a doença, o exame indica o grau de agressividade, fator decisivo na escolha do tratamento. O procedimento é feito com anestesia local, apresenta poucos riscos e é essencial para evitar atrasos na condução médica.

