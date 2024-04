Quatro Cidades Goianas Emergem como Potências Econômicas Brasileiras

A destacada performance econômica de Goiás ganha evidência com a inclusão de quatro de seus municípios entre as cem economias mais promissoras do Brasil, revela o mais recente Boletim do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), ligado à Secretaria-Geral de Governo. Este levantamento, fundamentado em dados consolidados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), posiciona Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde em lugares proeminentes no panorama econômico nacional. Goiânia, a capital estadual, destaca-se ocupando a 15ª posição no ranking nacional, com um PIB superando os R$ 59 bilhões. Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde seguem de perto, ocupando respectivamente a 75ª, 80ª e 82ª posições, ilustrando o dinamismo e a força econômica do estado de Goiás.

Panorama Econômico Detalhado de Goiás O relatório do IMB também oferece uma análise minuciosa da economia interna de Goiás, enfatizando as dez maiores economias municipais de 2021. Encabeçadas por Goiânia, com R$59,8 bilhões, essas cidades somam uma contribuição de 55,3% para o PIB goiano. Erik Figueiredo, diretor-executivo do IMB, sublinha a relevância deste boletim como uma ferramenta fundamental para orientar investimentos e moldar políticas públicas que impulsionem o progresso econômico em todas as regiões do estado.

Contribuições Significativas da Agropecuária e Indústria O setor agropecuário desponta em Goiás, com nove municípios entre os 100 maiores produtores do Brasil, respondendo por 35,3% do total estadual e contribuindo com 2,41% para o valor adicionado nacional do setor. Rio Verde, Jataí e Cristalina lideram esta lista. No âmbito industrial, Goiânia e Anápolis figuram entre os dez municípios que preponderam no cenário estadual, com 59,1% do valor adicionado do estado, destacando-se Catalão por sua expressiva indústria de transformação.

Força do Setor de Serviços Excluindo a administração pública, o setor de serviços evidencia sua significativa relevância em Goiás, com dez municípios representando 65,1% do total estadual. Esta área reitera a diversidade e a adaptabilidade da economia goiana diante dos desafios contemporâneos.