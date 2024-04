Transformação Econômica e Agrícola em Rio Verde: O Impacto Vital do Terminal Ferroviário

No coração de Rio Verde, Goiás, uma força transformadora está moldando o futuro econômico e agrícola da região: o terminal ferroviário. Integrante essencial da vasta malha da Ferrovia Norte-Sul, esse terminal se tornou um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável local. Movimentando cerca de R$ 40 bilhões em mercadorias anualmente, essa infraestrutura não apenas consolida Rio Verde como um polo agrícola de destaque nacional, mas também reduz consideravelmente os custos logísticos para os produtores.

Durante a 21ª edição da Tecnoshow COMIGO, um evento de grande relevância para o setor agropecuário, o prefeito Paulo do Vale destacou a vital importância do agronegócio, responsável por 25% do PIB municipal. Esse setor impulsiona não apenas a economia, mas também os serviços, comércio, indústrias e turismo local. Com uma produção anual impressionante de 1,6 milhão de toneladas de soja e 2,5 milhões de toneladas de milho, além de 450 mil litros de leite diários, 420 mil aves e 6,5 mil suínos, Rio Verde se destaca como o segundo maior produtor de grãos e o principal produtor de proteínas do Brasil.

A implantação do terminal ferroviário representou um marco decisivo para o desenvolvimento regional. Desde sua inauguração em 2021, já facilitou o transporte de 30 milhões de toneladas de farelo e estabeleceu um terminal de fertilizantes com capacidade para mais de 1,5 milhão de toneladas. A próxima fase de expansão incluirá um terminal para o transporte de líquidos, prometendo revolucionar o setor de combustíveis na área.

“Os benefícios do terminal ferroviário para a economia local são inestimáveis. Em apenas três anos e meio, foram gerados mais de 15 mil empregos, uma consequência direta dessa infraestrutura. A redução nos custos de frete, em particular, beneficia diretamente os produtores rurais, já que o transporte ferroviário é significativamente mais econômico para distâncias superiores a 600 km, em comparação com o transporte rodoviário”, explicou Paulo do Vale.

Além de impulsionar o agronegócio, o terminal ferroviário contribui significativamente para a diversificação econômica e social de Rio Verde. A Tecnoshow COMIGO, organizada pela cooperativa local, é um exemplo desse dinamismo. A feira anual não só atrai investimentos e visitantes internacionais, mas também estimula o interesse nas carreiras agrícolas entre as novas gerações, garantindo a continuidade e inovação no setor.

A combinação de infraestrutura avançada, eventos de grande porte e uma gestão municipal voltada para o desenvolvimento sustentável coloca Rio Verde como um exemplo de prosperidade e inovação no agronegócio brasileiro, com impactos que ultrapassam suas fronteiras.