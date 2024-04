Impacto das condições climáticas na safra de Mineiros: Desafios e perspectivas

A temporada agrícola em Mineiros, Goiás, traz consigo uma série de desafios climáticos e ajustes estratégicos. Ionaldo Morais Vilela, renomado produtor local, destaca que a segunda safra de milho, conhecida como “safrinha”, alcançou seu período de plantio. Vilela ressalta a importância das condições climáticas atuais, especialmente as chuvas de março, que se alinharam às expectativas. No entanto, ele enfatiza a crucial necessidade de precipitações contínuas até o final de abril para assegurar o desenvolvimento adequado do milho, plantado nos últimos dias de fevereiro.

Este ano, a janela de plantio enfrentou um declínio de cerca de 10% na área destinada ao cultivo de milho, resultado direto do atraso no início do plantio, que se estendeu até o término de fevereiro. Diante dessa redução, Vilela observa que muitos agricultores estão considerando alternativas como braquiária ou milheto para manter a cobertura e a saúde do solo nas áreas não semeadas com milho.

Paralelamente, a temporada de soja está chegando ao fim, com grande parte da safra já colhida. No entanto, a produtividade enfrentou desafios significativos este ano, impactada negativamente pela escassez de chuvas no início do ciclo e pelas altas temperaturas. Essas condições adversas resultaram em uma média de produtividade estimada entre 62 a 65 sacas por hectare, segundo Vilela, representando uma queda significativa para os produtores da região. Este cenário ressalta os desafios climáticos enfrentados pela agricultura em Goiás, sublinhando a importância das estratégias de manejo e adaptação para mitigar os impactos do clima sobre a produção agrícola.