BNDES amplia crédito do Plano Safra em R$ 3 bilhões para impulsionar setor agropecuário

O setor agropecuário brasileiro recebeu um importante estímulo com o anúncio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre a liberação adicional de R$ 3 bilhões em crédito, dentro do escopo do Plano Safra 2023-2024, em 10 de janeiro. Esta nova injeção de recursos eleva o total disponível para os Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF) para aproximadamente R$ 8,5 bilhões, estendendo sua disponibilidade até junho de 2024.

Os fundos serão destinados a diversas finalidades, como custeio e investimento na ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação. Essa medida busca fortalecer a infraestrutura agrícola do país, em um esforço conjunto.

Até o momento, o Plano Safra 2023-2024 já beneficiou mais de 99 mil clientes, incluindo produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares, por meio de operações indiretas realizadas por uma rede de agentes financeiros credenciados. Esse alcance evidencia o compromisso do BNDES em apoiar o setor agropecuário, essencial para a economia nacional, enquanto alerta para a iminente utilização total dos recursos, destacando a importância de sua gestão prudente.

Além do apoio ao Plano Safra, o BNDES reitera seu papel fundamental no setor agropecuário, oferecendo soluções de crédito por meio do programa BNDES Crédito Rural, garantindo um fluxo contínuo de financiamento, independentemente da temporada.

Em um desenvolvimento subsequente, foi anunciado que o BNDES disponibilizará um adicional de R$ 1,4 bilhão para o Plano Safra, elevando o total de fundos disponíveis para os PAGF a R$ 4,6 bilhões para o ciclo atual, até junho de 2024. Esta ação reflete o sucesso contínuo do plano, que já aprovou mais de R$ 28 bilhões em mais de 120 mil operações, representando um aumento de 23% em relação ao período correspondente da safra anterior.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, enfatizou a importância desses recursos, destacando o setor agropecuário como uma prioridade para o governo do presidente Lula. Mercadante ressaltou a oportunidade para os produtores expandirem suas operações, adquirirem equipamentos modernos, melhorarem as capacidades de armazenagem e investirem em inovações. Essa série de medidas reforça o compromisso do BNDES em fortalecer o agronegócio brasileiro, proporcionando os meios necessários para seu desenvolvimento sustentável e competitividade global.