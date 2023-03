Quais as principais causas de hemorroida e qual é o tratamento?

Hemorroidas são veias ao redor do reto que inflamam ou dilatam podendo se desenvolver a partir do aumento da pressão no reto inferior. Confira as principais causas de hemorroidas:

Prisão de ventre ou diarreia crônica;

Fazer muito esforço durante as evacuações;

Gravidez;

Obesidade;

Sedentarismo;

Genética;

Sexo Anal sem cuidados específicos;

Dieta pobre em fibras.

A hemorroidectomia é tratamento cirúrgico indicado quando não se obteve sucesso no tratamento clínico e também quando há sangramento diário e contínuo.

