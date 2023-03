Quais as vantagens da colecistectomia laparoscópica?

A colecistectomia é um procedimento cirúrgico para a remoção da vesícula biliar que pode ser realizada por via convencional e videolaparoscopia. A colecistectomia por videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva em que o acesso à cavidade abdominal é feito por meio de pequenas incisões. O abdômen é insuflado com gás-carbônico e pelas incisões é introduzida uma câmera ligada a uma ótica que permite a visualização das estruturas intra-abdominais que são manuseadas e operadas com o auxílio das pinças cirúrgicas para este fim.

A colecistectomia videolaparoscópica tem como vantagem incisões menores, menos sangramento, redução no tempo de cirurgia, menor dor no pós-operatório, menor trauma cirúrgico, menor tempo de internação e reabilitação mais rápida.

