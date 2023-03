Quais os principais sintomas de fimose em adultos e qual o tratamento?

A fimose é um problema comum na infância, mas que também pode afetar adolescentes e adultos que não foram submetidos a cirurgia de fimose na infância.

A fimose consiste na dificuldade ou impossibilidade retrair o prepúcio para expor a glande. Isso pode causar dificuldade de higienização do pênis, dor durante as relações sexuais, infecções no pênis, inchaço, sangramento, secreções com mau cheiro e dificuldade ao urinar. A fimose também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis.

Após feito o diagnóstico de fimose na fase adulta o tratamento é apenas cirúrgico. A postectomia (cirurgia de fimose) é considerada uma cirurgia simples e rápida que visa de remoção do excesso de pele para que a exposição da glande seja feita sem causar futuros problemas.

A recuperação pós-operatória é rápida, e aproximadamente 30 dias já é possível voltar a ter relações sexuais.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

