Prontuário afetivo: Humanizando o atendimento no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa)

No Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), uma abordagem inovadora está revolucionando o atendimento ao paciente e impulsionando melhorias clínicas. Conhecida como “Prontuário Afetivo”, essa iniciativa foi lançada em abril de 2023 pela equipe multiprofissional do governo de Goiás, com o propósito de estreitar os laços entre os profissionais de saúde, os pacientes e suas famílias.

O Prontuário Afetivo envolve a coleta de informações pessoais junto aos familiares, resultando em um registro detalhado das preferências e características do paciente, tais como gostos, apelidos, religião, hobbies, cidade de origem, profissão, nome e espécie de animal de estimação, bem como temas de interesse para conversas, entre outros aspectos.

Flávia Rosemberg, diretora geral do Heapa, destaca que essa abordagem cria um ambiente de cuidado personalizado que reconhece o paciente como um indivíduo único, com necessidades singulares, incorporando a dimensão emocional e espiritual em seu tratamento.

Em meio à agitada rotina e ao grande volume de atendimentos de uma unidade de urgência e emergência, o Prontuário Afetivo desempenha um papel fundamental na construção de vínculos sólidos entre os profissionais de saúde e os pacientes.

Andressa Guimarães, coordenadora da equipe multiprofissional do Heapa, ressalta que ao compreender o que faz o paciente feliz e conhecer sua história de vida, é possível impactar diretamente no plano terapêutico, contribuindo para sua recuperação. Inicialmente implementado com sucesso em pacientes internados por mais de dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Heapa, essa abordagem está sendo estendida para outros setores do hospital.

A equipe de psicologia do hospital destaca que, além de reduzir o tempo de internação, o Prontuário Afetivo melhora a experiência do paciente durante sua estadia na unidade e ajuda a aliviar a ansiedade dos familiares, que também recebem apoio da equipe assistencial.

Além disso, o Prontuário Afetivo também se mostrou uma ferramenta eficaz na resolução de conflitos entre pacientes em uma das enfermarias do Heapa. Amador Carlos dos Santos Neto, psicólogo do hospital, relata um caso em que a criação do Prontuário Afetivo transformou a dinâmica de uma enfermaria, ajudando os pacientes a compreenderem as fragilidades uns dos outros e promovendo um ambiente de acolhimento mútuo.

O Heapa está comprometido em continuar aprimorando sua abordagem de atendimento centrada no paciente, utilizando o Prontuário Afetivo como uma poderosa ferramenta para humanizar o cuidado médico e promover a recuperação e o bem-estar de seus pacientes.