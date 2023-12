Cooperativa de catadores de materiais recicláveis em destaque no Natal do Bem

No maior evento natalino de cunho social do Brasil, o Governo Estadual de Goiás, em parceria com o Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), iniciou um projeto de cooperativismo social, juntamente com o Sindicato e a Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (Sistema OCB Goiás). O principal objetivo desse projeto é gerar renda para as famílias cooperadas e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental do evento conhecido como “Natal do Bem”.

A cooperativa escolhida para participar dessa ação é a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Material Reciclável Feminina de Aparecida de Goiânia (Coorfap), composta por 18 mulheres que se dedicam à coleta, separação e venda de materiais recicláveis. Desde o início do evento, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), já foram coletadas quase 4 toneladas de resíduos.

A Coorfap desempenha um papel fundamental no Natal do Bem, contribuindo para a destinação correta dos resíduos e, ao mesmo tempo, recebendo remuneração pelo trabalho realizado, o que ajuda a complementar a renda de suas famílias. A iniciativa visa oferecer oportunidades de crescimento e uma perspectiva mais justa para a cooperativa, permitindo que elas ofereçam seus serviços de coleta e separação, recebam pagamento por isso e também lucrem com a venda dos materiais recicláveis já selecionados.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta a importância dessa ação: “É muito importante oferecermos às pessoas a oportunidade de evoluírem sempre. Com essa ação, estamos ajudando essas mulheres a terem uma renda maior durante o Natal do Bem e também estamos oferecendo uma nova perspectiva para a cooperativa, para que tenham uma renda mais justa daqui pra frente em todos os eventos que participarem.”

Adriana dos Santos, presidente da Coorfap, expressou sua emoção ao falar sobre as quase 4 toneladas de resíduos coletados no Natal do Bem, destacando que isso representa uma grande vitória para a cooperativa. Ela compartilhou sua jornada, desde trabalhar em um lixão até migrar para a cooperativa, onde as condições de vida melhoraram significativamente.

Samara Itália, uma das cooperadas da Coorfap, enfatiza a importância do pagamento diário pelo trabalho realizado no Natal do Bem, juntamente com os ganhos obtidos com a venda dos resíduos. Para ela, essa iniciativa garantirá um Natal mais digno para sua família.

Rosiane Goulart, responsável técnica pela Gestão de Resíduos da OVG, destaca que o objetivo desde o início era reduzir o impacto ambiental do evento, mantendo o viés social que caracteriza as ações do Governo de Goiás. Ela elogia o sucesso da iniciativa, com quase 4 mil quilos de resíduos já selecionados.

O Natal do Bem, promovido pelo Governo de Goiás, distribui mais de 525 mil brinquedos em todos os 246 municípios goianos e realiza um evento natalino no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, que atraiu mais de 880 mil pessoas. Gracinha Caiado enfatiza a importância desse programa social, que alcança famílias inteiras e promove a magia do Natal, destacando que é um exemplo para todo o Brasil.