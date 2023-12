Detran-GO anuncia histórico concurso público com salário inicial de R$ 4.258

Follow on X

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) está prestes a realizar seu primeiro concurso público na história da instituição, com um salário inicial atrativo de R$ 4.258. Essa iniciativa marca a criação de um quadro próprio e a estruturação da carreira, visando aprimorar a rede de atendimento da autarquia e melhorar os processos relacionados à habilitação, educação de trânsito e fiscalização.

O projeto de lei, proposto pela Governadoria e que prevê a criação de mil cargos de Agentes de Trânsito e Examinadores, foi aprovado na última semana, em segunda votação, pela Assembleia Legislativa de Goiás. Esse passo abre caminho para a realização do tão aguardado concurso público.

Desde sua criação em julho de 1980, o Detran-GO nunca havia realizado qualquer concurso público, contando principalmente com servidores comissionados e temporários em seu quadro. Os cargos disponíveis exigirão formação de nível superior em qualquer área e terão uma carga horária de 40 horas semanais, com a possibilidade de trabalho em finais de semana e feriados, conforme a necessidade e o interesse público. O projeto aguarda a sanção do governador Ronaldo Caiado para entrar em vigor.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, destacou: “Estamos empenhados em profissionalizar cada vez mais nossos serviços. O governador Ronaldo Caiado está investindo na melhoria e expansão dos atendimentos com inteligência. Em breve, teremos um reforço em nosso quadro com técnicos e especialistas, o que nos permitirá aprimorar a formação de condutores e a fiscalização de trânsito”.

Uma das principais preocupações da administração é aumentar o número de bancas examinadoras, tornando possível a realização dos serviços em todos os 246 municípios goianos. Delegado Waldir explica: “Queremos proporcionar mais comodidade e economia para todos os cidadãos, evitando que precisem se deslocar para outros municípios para realizar provas”.

A ampliação do quadro de servidores da autarquia também fortalecerá sua capacidade de fiscalização. Atualmente, a fiscalização é realizada por meio de convênios com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, e a falta de pessoal tem sido um obstáculo para abordar todas as áreas necessárias. “Temos a necessidade de atuar em várias frentes, e a falta de pessoal acaba sendo um entrave”, ressalta Delegado Waldir.

Além da fiscalização de trânsito, a autarquia tem responsabilidades na fiscalização e controle das atividades dos permissionários, como Centros de Formação de Condutores, clínicas, oficinas e empresas de desmonte e comércio de peças usadas. “Nosso objetivo é combater atividades clandestinas, garantindo maior segurança aos usuários dos serviços. Para isso, precisamos de mais profissionais”, conclui Delegado Waldir.