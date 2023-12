Prefeitura de Goiânia certifica 174 alunos em iniciação musical da orquestra sinfônica

No emblemático Teatro Goiânia, durante a 5ª Mostra Pedagógica, a Rede de Núcleos Musicais brilhou ao certificar 174 talentosos alunos provenientes do curso de iniciação musical. Em um evento repleto de melodia e encanto, os corredores ecoaram com as performances dos estudantes em flauta, violino, violão, viola clássica, canto, coral e acordeon.

Promovida pela Prefeitura de Goiânia através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a cerimônia destacou não apenas a conquista dos alunos, mas também a inclusão, com 12 dos participantes da turma sendo jovens com Síndrome de Down, uma valiosa e inspiradora demonstração de diversidade e aprendizado mútuo.

Zander Fábio, Secretário Municipal de Cultura, calorosamente recebeu os alunos e suas famílias, enaltecendo o papel pedagógico desempenhado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. “A dedicação da Orquestra em seus projetos ao longo do ano é admirável. Este trabalho educativo é um marco, fornecendo formação musical a tantos alunos, inclusive aqueles com necessidades especiais. Todos merecem reconhecimento pelo empenho e pelo conhecimento adquirido”, ressaltou.

Ele não deixou de mencionar o compromisso da Prefeitura em reestruturar a Orquestra, enfatizando a valorização dos músicos como prioridade. “Estamos empenhados em avaliar e viabilizar orçamentos que permitam melhores condições aos artistas. 2024 promete novidades positivas nesse sentido”, assegurou Zander Fábio.

Aliene Divina, mãe orgulhosa de Ian Rodrigues Martins, 14 anos, um dos certificados na mostra pedagógica, expressou a gratidão pelo apoio dado ao projeto de musicalização inclusiva. “Para nós, este projeto é um presente, especialmente para meu filho diagnosticado com Síndrome de Down. A abertura social é limitada para eles, mas essa iniciativa faz toda a diferença. Agradeço imensamente à Prefeitura de Goiânia por manter e acreditar nesse projeto”, compartilhou emocionada.

A Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, estabelecida pela Lei Municipal nº 10.149 em 2018 e posteriormente alterada pela Lei nº 10.455 em 2020, é um programa ambicioso da Prefeitura. Sua missão principal é fomentar a educação musical em diferentes regiões da capital, oferecendo formação, integração social e desenvolvimento de valores culturais e sociais.

Além disso, a rede apoia estudantes em busca de profissionalização na música, oferecendo bolsas para jovens músicos, impulsionando a Banda Juvenil de Goiânia, o Coro Juvenil de Goiânia e a Orquestra Jovem Municipal de Goiânia Joaquim Jayme.

Com 225 alunos distribuídos em 27 turmas, a rede tem suas aulas diárias realizadas no Grande Hotel, abrindo caminhos para a renovação de matrículas dos alunos veteranos até 26 de dezembro deste ano, visando o ano letivo de 2024.

Para aqueles interessados em iniciar sua jornada musical, Zander Fábio anunciou que a Secult lançará um novo edital para alunos novatos em janeiro, oferecendo vagas em todas as turmas. Os detalhes estarão disponíveis nas redes sociais da secretaria, prometendo mais oportunidades de crescimento e aprendizado através da música para a comunidade de Goiânia.