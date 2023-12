Prefeito Rogério Inspeciona mercado e feira da Vila Nova para projeto de requalificação

Na manhã desta quarta-feira (6/12), o prefeito Rogério conduziu uma vistoria minuciosa no Mercado da Vila Nova, acompanhado pelos secretários de Desenvolvimento e Economia Criativa, Geverson Abel, e de Infraestrutura, Denes Pereira. O objetivo dessa diligência foi coletar informações cruciais visando a elaboração de um abrangente projeto de requalificação para esta área central da cidade.

O Mercado da Vila Nova, com mais de seis décadas de história, é um dos bastiões comerciais mais antigos e foi contemplado com investimentos significativos durante a atual gestão. Dentre esses investimentos, destaca-se a concessão de uma área para a edificação de uma praça de alimentação, revitalizando a estrutura e atraindo um novo público para o local.

“Estamos avaliando minuciosamente todas as necessidades deste mercado, buscando as soluções essenciais para sua recuperação e modernização. Ao lado dos secretários, estamos percorrendo cada serviço necessário e analisando as medidas que precisam ser tomadas. E é claro, não poderia deixar de saborear um tradicional pastel com suco de caju”, declarou o prefeito Rogério.

A Associação dos Comerciantes da Vila Nova, representada por Marcos Vinícius, enalteceu os investimentos realizados pela administração municipal. Vinícius destacou a transformação do espaço, convertendo o pátio em uma vibrante praça de alimentação, agregando um complexo gastronômico à região.

O Mercado, administrado pela Prefeitura, recebeu elogios pela sua modernização. “Agradecemos ao prefeito Rogério pela sensibilidade em aquecer o comércio local. Hoje, temos o melhor restaurante de mercado em Goiânia, tudo implantado durante esta gestão”, ressaltou Vinícius.

Além disso, a administradora do Mercado, Clênia Moura, anunciou o apoio do vereador Anselmo Pereira, que destinou uma emenda impositiva de R$ 200 mil para o início de um processo de revitalização da unidade. “É uma necessidade dos comerciantes e permissionários, e com o apoio do vereador Anselmo e do prefeito Rogério, vamos alcançar esse objetivo”, enfatizou Moura.

Durante a visita, o prefeito Rogério interagiu com os frequentadores e pioneiros do bairro, como Dona Olga Rodrigues e Dona Regina Chartier, dialogando sobre a história e a importância cultural da região.

Antes da vistoria no mercado, a comitiva liderada pelo prefeito visitou a feira livre da Vila Nova, na 10ª Avenida, onde foi possível conversar diretamente com os comerciantes e moradores, compreendendo as demandas e anseios locais.