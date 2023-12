Jogos educacionais da educação de jovens e adultos iniciam com entusiasmo em Goiânia

Os Jogos Educacionais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tomaram vida nas quadras das escolas municipais de Goiânia nesta terça-feira (5/12), marcando o início de uma competição que promete envolver e emocionar. As modalidades de futsal masculino e voleibol misto são os protagonistas dessa jornada esportiva, distribuídas em três instituições de ensino: Escola Municipal Professora Marília Carneiro Azevedo Dias, no Jardim Guanabara; Escola Municipal Jesuína de Abreu, no Parque Amazônia; e Escola Municipal Jarbas Jayme, no Setor Sudoeste.

Com a participação de 250 estudantes do EJA, divididos em 21 equipes representando escolas municipais, a competição se desenrola em uma emocionante fase classificatória, culminando numa final que promete elevar a energia e a competitividade entre os jovens.

Rodrigo Caldas, secretário municipal de Educação, destaca a importância desses Jogos Educacionais como impulsionadores do desenvolvimento integral dos alunos. “Os Jogos Educacionais promovem o desenvolvimento das crianças e adolescentes em várias áreas. Já estamos na segunda ação voltada para as crianças da Educação Infantil e elas já começam desde pequenas a ter gosto pelas atividades e práticas esportivas.”

Este evento é parte integrante da 29ª edição dos Jogos Educacionais e acontece até quinta-feira (07/12), representando uma oportunidade não apenas de competição, mas de aprendizado, cooperação e integração entre os estudantes da rede municipal de Goiânia.

Serviço:

Assunto: Estudantes da EJA participam dos Jogos Educacionais

Data: 5 a 7/12

Horário: 19h30

Locais: Escola Municipal Professora Marília Carneiro Azevedo Dias (Jardim Guanabara), EM Jesuína de Abreu (Parque Amazônia) e EM Jarbas Jayme (Setor Sudoeste)