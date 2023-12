Goiânia iluminada: terceira maior árvore de Natal flutuante do Brasil encanta no Parque Vaca Brava

No coração do Setor Bueno, no esplendoroso lago do Parque Vaca Brava, desponta a grandiosa árvore natalina que marca o espírito festivo da capital goiana neste ano de 2023. Erguida pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a imponente estrutura de 21 metros de altura tornou-se o novo símbolo do Natal na cidade, reivindicando o terceiro posto no pódio das maiores árvores flutuantes do país, ficando atrás somente das notáveis estruturas de Curitiba e São Paulo.

Confeccionada com aço carbono, a árvore é uma sinfonia de luzes, composta por cordões de mini lâmpadas e mangueiras luminosas de LED. Seus bastões de Snow LEDs criam uma ilusão de uma chuva de meteoros, enquanto as lâmpadas Flash Strobe adicionam um toque mágico ao espetáculo visual. No topo, uma estrela em formato 3D brilha com luzes intermitentes, elevando o encanto natalino a novos patamares.

Para Alisson Borges, presidente da Comurg, a árvore não é apenas um símbolo festivo, mas um testemunho do compromisso da cidade com um futuro mais sustentável e verde. “Ela representa não apenas a magia do Natal, mas também nossa busca por uma Goiânia mais ecológica, com menos calor e uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos”, enfatiza Borges.

A grandiosidade da decoração natalina não se limita ao Parque Vaca Brava. A Comurg espalhou adereços e luzes por outros 18 pontos da capital, incluindo locais nos setores como Parque Industrial João Braz, Jardim Guanabara, Parque das Amendoeiras, Bairro Ipiranga, Bairro Santo Antônio e Vila Regina. Essa descentralização da decoração, segundo Alisson Borges, reflete a intenção de proporcionar um Natal mais inclusivo e acessível a todos os habitantes de Goiânia.

“Estamos promovendo o Natal mais democrático de todos os tempos em Goiânia. A decoração natalina não pode ficar restrita aos bairros considerados nobres. Todos merecem vivenciar o encanto e a alegria dessa época tão especial do ano”, declara o presidente da Comurg, ressaltando o compromisso com a igualdade e a celebração coletiva nesta temporada festiva.