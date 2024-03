Polícia Militar de Goiás Forma Primeira Turma do Curso de Comunicação Social: Um Marco na Instituição

Follow on X

A Polícia Militar de Goiás celebrou um marco significativo nesta sexta-feira (22/03) com a solenidade de formatura da primeira turma do Curso de Comunicação Social da corporação. Um total de quarenta e dois alunos concluíram com sucesso a formação, que abrangeu uma grade curricular abrangente, incluindo palestras ministradas por jornalistas e comunicadores, além de visitas técnicas às dependências da Agência Brasil Central (ABC), localizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A solenidade teve lugar no auditório do Ministério Público de Goiás, em Goiânia, contando com a presença de diversas autoridades. Entre elas, destacou-se o secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum dos Santos, que enfatizou a importância dessa formação para a PM5.

“Sempre contamos muito com a PM5, e este é um marco muito importante. Fiz questão de estar presente, pois todos vocês estão e estiveram envolvidos no cuidado com a imagem institucional. É um trabalho fundamental”, ressaltou o secretário. Brum destacou ainda o fortalecimento da PMGO por meio da Comunicação. “Cada vez mais temos conquistado espaço e respeito. Isso se deve ao trabalho da Comunicação Social. Vocês dão voz à Segurança Pública, principalmente nos momentos difíceis”, acrescentou.

O comandante geral da PMGO, coronel André Henrique Avelar, enfatizou a busca pelo conhecimento como uma necessidade institucional. “A busca pelo conhecimento é indispensável e imensurável. Esse conhecimento reverberará por toda a corporação. Hoje é uma data histórica, pois estamos construindo uma Polícia Militar muito mais forte”, disse.

A oradora da turma, soldado Caroline Albuquerque Cunha, reforçou o momento histórico e o compromisso e dedicação com o curso. “Seguiremos com a certeza de que entre a comunicação e a ação, encontramos nossa missão genuína. Não sairemos apenas como formandos ou detentores do conhecimento, mas como legítimos agentes da Comunicação Social. Guardiões da verdade e da justiça”, discursou.

O curso teve a duração de três semanas, com uma carga horária total de 150 horas-aula, realizado no período de 4 a 22 de março de 2024. Seu objetivo foi a padronização da Comunicação Social da Polícia Militar de Goiás em todo o estado, capacitando os policiais militares para atuarem com excelência, de forma eficaz e eficiente nas atribuições de uma seção de assessoria de comunicação social.