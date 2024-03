Goiânia e Aparecida de Goiânia Alcançam Destaque Nacional no Saneamento: Entre as 20 Melhores Cidades do Brasil

Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendidas pela Saneago, se destacam como referências em saneamento básico, figurando entre as 20 melhores cidades do Brasil. A 16ª edição do Ranking do Saneamento, recentemente divulgada pelo Instituto Trata Brasil, ressalta os notáveis avanços dessas localidades em diversos aspectos cruciais, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, além de investimentos e controle de perdas hídricas.

Progresso Notável de Goiânia:

Comparado ao último levantamento, Goiânia ascendeu do 22º para o 19º lugar no ranking geral dos 100 municípios mais populosos do país. Especificamente entre as capitais brasileiras, Goiânia orgulhosamente ocupa a terceira posição, ficando atrás somente de São Paulo (SP) e Campo Grande (MS).

Um destaque significativo é o índice de perdas, no qual Goiânia lidera entre as capitais, registrando uma marca de 17,27%. Além disso, a cidade apresenta índices notáveis de atendimento de água (98,41%) e de esgoto (98,04%). Entre 2018 e 2022, a Saneago investiu aproximadamente R$ 834 milhões nos sistemas locais, fortalecendo ainda mais a infraestrutura de saneamento da região.

Ascensão Exemplar de Aparecida de Goiânia:

Aparecida de Goiânia testemunhou um notável crescimento em sua classificação. Em 2019, a cidade estava entre os 20 piores municípios do levantamento. No entanto, devido aos investimentos estratégicos realizados pela Saneago na atual gestão, houve uma notável escalada no índice. Entre 2023 e 2024, Aparecida subiu impressionantes 34 posições, saltando do 52º para o 18º lugar, liderando a variação positiva no ranking nacional.

Os investimentos em Aparecida de Goiânia entre 2018 e 2022 ultrapassaram a marca de R$ 1,2 bilhão. Esse montante equivale a aproximadamente R$ 463,28 por pessoa/ano, posicionando a cidade entre as quatro maiores investidoras per capita do país. O atendimento de água atingiu 93,64% da população local, enquanto o de esgoto alcançou 76,46%. O índice de perdas ficou em 26,28%, abaixo da média nacional (37,78%).

Reconhecimento e Perspectivas Futuras:

O reconhecimento do progresso no saneamento de Aparecida de Goiânia foi destacado em agosto do ano passado, quando o Instituto Trata Brasil premiou a transformação da cidade com o 7º Prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, na categoria “Melhores Evoluções em Tratamento de Esgotos”, em reconhecimento ao notável progresso dos serviços nos últimos anos.

Com base nos dados de 2022, o Ranking do Saneamento de 2024 indica um panorama promissor. A Saneago estima que as cidades goianas possam alcançar ainda mais destaque na próxima edição, considerando os avanços registrados em 2023. No último ano, por exemplo, foram investidos mais de R$ 276 milhões no sistema de Goiânia e R$ 44,6 milhões em Aparecida. Além disso, os índices de perda de água em 2023 diminuíram para 12,77% e 26,51%, respectivamente.