Governo de Goiás Amplia Vagas de Estágio e Inclui Bolsistas do ProBem

No início deste mês, o Governo de Goiás promulgou um decreto que institui 400 novas oportunidades de estágio para estudantes universitários dentro dos órgãos, autarquias e fundações da administração pública estadual.

Dentre as disposições do regulamento, 200 dessas vagas estão destinadas a alunos matriculados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação, enquanto as outras 200 são exclusivas para estudantes vinculados ao Programa Universitário do Bem (ProBem).

O processo de seleção para ocupação dessas vagas será conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) através de um processo seletivo simplificado, com previsão de ocorrer ainda no primeiro semestre.

Com a implementação dessa nova legislação, o estado estará apto a contratar até 1.300 estagiários, somando-se às 900 vagas já estabelecidas desde 2019. O investimento total no programa está estimado em R$ 17 milhões por ano. Para o Secretário de Estado da Administração, Sérvulo Nogueira, essa iniciativa desempenha um papel crucial na preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, além de promover seu desenvolvimento social e cultural.

“Esta medida reflete o compromisso do Governo de Goiás com a educação e o progresso dos jovens. Estamos não apenas proporcionando oportunidades de aprimoramento profissional, mas também incentivando o crescimento e a qualificação dos futuros líderes do nosso estado”, ressalta o secretário.

O Programa Universitário do Bem (ProBem), parte integrante do Goiás Social, oferece a jovens em situação de vulnerabilidade social a chance de acesso a bolsas de estudo integrais e parciais para a graduação em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, localizadas em Goiás.

Essas bolsas parciais cobrem 50% do valor da mensalidade, enquanto as integrais cobrem 100%.