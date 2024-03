Ministério da Agricultura premia 27 empresas e cooperativas do agronegócio por práticas de integridade

No auditório da ApexBrasil, em Brasília, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reconheceu as excelentes práticas de integridade de empresas e cooperativas agropecuárias na 6ª edição do Selo Mais Integridade. Instituído em 2018, esse selo destaca o compromisso das organizações com a responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e ética.

Este ano, 27 organizações foram agraciadas em duas categorias distintas: o Selo Verde, para as estreantes nesse reconhecimento, e o Selo Amarelo, para aquelas que continuam a promover boas práticas em sua gestão.

Durante a cerimônia, o secretário-executivo do Mapa, Irajá Lacerda, enfatizou o apoio do ministério aos empreendedores do agronegócio e de todos os setores produtivos, visando impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Ele ressaltou ainda a importância do Selo Mais Integridade como um dos projetos mais relevantes do Mapa e do Brasil, parabenizando os vencedores pelo esforço e dedicação demonstrados.

Além do reconhecimento, as empresas premiadas desfrutam de diversos benefícios, incluindo o reconhecimento por potenciais parceiros internacionais, aumento da motivação da equipe, melhores condições de crédito e maior engajamento com empresas nacionais e internacionais que valorizam as práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança).

O Comitê Gestor do Selo Mais Integridade também premiou quatro empresas destacadas por suas boas práticas.

Segue abaixo a lista das empresas premiadas em 2024:

Selo Verde:

AGROSB AGROPECUARIA S.A. BAYER S.A BP BUNGE BIOENERGIA S.A. COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ELANCO BRAZIL HOLDINGS LTDA ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA FOSNOR- FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S.A ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A. M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA

Selo Amarelo – 1ª premiação:

AGROBIOLÓGICA SOLUÇÕES NATURAIS LTDA AGROBIOLÓGICA SUSTENTABILIDADE S.A. ALIANÇA AGRICOLA DO CERRADO S.A. BASF S.A. GIRASSOL AGRICOLA LTDA LATICINIOS BELA VISTA S.A. OURO FINO QUIMICA S.A. SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. SUINCO – COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA

Selo Amarelo – Renovação:

ADECOAGRO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA BEM BRASIL ALIMENTOS S.A. SAO SALVADOR ALIMENTOS S.A. SINERGIA AGRO DO BRASIL LTDA UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A VITTIA S.A.

Boas Práticas:

Sustentabilidade Ambiental: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

Integridade e Ética: OURO FINO QUIMICA S.A.

Responsabilidade Social: BALDONI PRODUTOS NATURAIS COMÉRCIO E INDUSTRIA

Sustentabilidade Ambiental: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.