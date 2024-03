Presidente Lula e Ministro Fávaro se Reúnem com Fruticultores para Discussão Setorial

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, conduziram uma reunião com produtores de frutas para debater o panorama e as estratégias de fortalecimento do setor. O encontro teve lugar na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

O ministro Fávaro destacou a importância do diálogo estabelecido, ressaltando o compromisso do governo em atender às demandas dos agricultores. Ele enfatizou a necessidade de uma relação mais próxima com as necessidades do agronegócio brasileiro, salientando que os resultados surgirão conforme o trabalho do governo avança.

A iniciativa da reunião partiu de um pedido do Presidente Lula, visando envolver diferentes áreas da agropecuária brasileira para abordar questões específicas. Este encontro, o primeiro de muitos nesse formato mais informal, servirá de modelo para futuras discussões, incluindo setores como café, algodão, floresta plantada e bioinsumos.

Os produtores de frutas elogiaram a retomada do diálogo com o governo, destacando o apoio recebido. Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), expressou sua satisfação com o acolhimento das demandas do setor.

Durante conversa com a imprensa, Coelho ressaltou a importância de atenção especial à fruticultura e expressou confiança na preocupação do governo com o setor, mencionando medidas como abertura de mercado e questões fitossanitárias.

Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR, enfatizou a relevância do respaldo do Presidente para direcionar políticas públicas, destacando o impacto positivo na interlocução entre os setores.

O Ministro Fávaro observou que essa reunião é parte de uma série de encontros setorizados, citando exemplos anteriores com setores como óleos vegetais e carnes. Ele enfatizou o compromisso do governo com a ampliação das exportações e o fortalecimento de parcerias estratégicas no comércio internacional.

Além do Presidente Lula e do Ministro Fávaro, estiveram presentes o Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o Ministro da Casa Civil, Rui Costa; o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo; e o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

CONTEXTO

Em 2023, as exportações de frutas alcançaram um recorde de US$ 1,3 bilhão, com mais de 1,1 milhão de toneladas exportadas. Os principais destaques incluem mangas, melões, uvas, limões e limas, e conservas e preparações de frutas, excluindo sucos. De acordo com a Abrafrutas, o setor teve um superávit nas exportações de quase 27% e representa 16% da mão de obra do agronegócio.