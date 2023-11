Pagamento do 13º Salário: Injeção de R$ 291 Bilhões na Economia Brasileira

O desembolso do 13º salário está prestes a impulsionar a economia brasileira com aproximadamente R$ 291 bilhões, conforme apontado por análise divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Esse montante representa cerca de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Essa quantia será distribuída entre aproximadamente 87,7 milhões de beneficiários, abrangendo trabalhadores do mercado formal, beneficiários da Previdência Social, aposentados e beneficiários de pensão de órgãos governamentais nos níveis federal, estadual e municipal. Em média, cada beneficiário deverá receber R$ 3.057.

Dos recursos referentes ao 13º, cerca de R$ 201,6 bilhões, equivalente a 69% do total, será direcionado aos empregados formais, englobando trabalhadores domésticos, enquanto 31% (R$ 89,8 bilhões) beneficiará aposentados e pensionistas. Os beneficiários da Previdência Social, num total de 32,8 milhões de pessoas, receberão R$ 55,4 bilhões. Os aposentados e pensionistas da União terão um montante de R$ 11,2 bilhões (correspondendo a 3,8%); os dos estados, R$ 17,5 bilhões (6%); e os dos municípios, R$ 5,6 bilhões.

Os trabalhadores do setor de serviços terão a maior média de pagamento do 13º (R$ 4.460), seguidos pelos do setor industrial, com uma média de R$ 3.922, e, por fim, os do setor primário da economia, com a menor média, recebendo R$ 2.362.

No que diz respeito à distribuição por regiões, os trabalhadores, aposentados e pensionistas do Distrito Federal receberão a maior média de valor referente ao 13º (R$ 5.400), enquanto os do Maranhão e Piauí terão a menor média (R$ 2.087 e R$ 2.091, respectivamente).

De acordo com o Dieese, para calcular o pagamento do 13º salário em 2023, foram reunidos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).