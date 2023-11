Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Como funciona o Exame de MAPA?

O MAPA, também conhecido como Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial, é um exame crucial para avaliar a saúde do coração e diagnosticar condições como hipertensão. Durante o procedimento, um pequeno aparelho é preso ao braço do paciente, que registra automaticamente a pressão arterial em intervalos regulares ao longo de 24 horas, registrando as variações da pressão arterial durante as atividades diárias e o sono.

Este procedimento é especialmente útil para detectar a hipertensão do avental branco, uma condição em que a pressão arterial aumenta temporariamente devido à ansiedade no consultório médico, provocando sintomas como dores de cabeça, fadiga, tontura e dificuldade respiratória. Com as informações do exame em mãos, os profissionais de saúde podem fazer o diagnóstico correto e recomendar um plano de tratamento adequado.

