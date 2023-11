Cirurgia Plástica Goiânia – Como evitar trombose após cirurgia?

A trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Esse coágulo ao bloquear a circulação do sangue, pode trazer consequências graves e representar um risco para a vida do paciente.

Depois de uma cirurgia, os pacientes têm mais chances de desenvolver trombose, visto que o processo inflamatório do pós-operatório, junto com a imobilidade do repouso, pode contribuir para sua a formação.

Por isso, para evitar a trombose depois da cirurgia, é preciso tomar cuidados como:

Eliminar fatores de risco como tabagismo, anticoncepcionais, sobrepeso, reposição hormonal e outros;

Se possível, evitar cirurgias muito longas, dando preferência por realizar procedimentos em diferentes etapas;

Usar meias de compressão para estimular a circulação;

Movimentar-se, assim que possível, para diminuir os riscos de formação de coágulos;

Elevar as pernas, mantendo-as mais altas que o restante do corpo para estimular a circulação do sangue;

Fazer massagem nas pernas para estimular a circulação do sangue;

Tomar regularmente os anticoagulantes prescritos pelo o cirurgião.

Procure sempre um cirurgião experiente ao fazer sua cirurgia plástica.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

