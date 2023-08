Ortopedia Goiânia – Qual a importância dos exercícios físicos para os joelhos?

Os exercícios físicos desempenham um papel crucial na saúde dos joelhos. Quando realizados corretamente, os exercícios físicos podem trazer inúmeros benefícios como manter a densidade óssea, melhorar a propriocepção e o equilíbrio, diminuir a incidência de lesões, melhorar a circulação sanguínea e a nutrição da cartilagem.

Os joelhos são articulações que suportam grande parte do nosso peso corporal e, por isso, estão propensos a sofrer desgastes no decorrer do tempo. Exercícios como agachamentos e musculação, promovem o fortalecimento dos músculos das pernas, que ajudam o joelho a absorver impactos, distribuindo a carga de maneira mais uniforme.

Pessoas sedentárias que não fazem exercícios regularmente, têm maior propensão a atrofiar, perder e enfraquecer a musculatura das pernas o que contribui para a sobrecarga dos joelhos. Assim, ao se movimentarem, a musculatura não protege a articulação, o que favorece a degeneração precoce e outras lesões.

Entretanto, vale reforçar que os exercícios físicos devem ser realizados com orientação e respeitando os limites do corpo.

