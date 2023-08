Ortopedia Goiânia – Você sabe o que é dedo em gatilho?

A expressão “dedo em gatilho” é frequentemente usada para descrever uma condição conhecida como tenossinovite estenosante, que afeta a mão e o dedo de uma pessoa. Mas o que isso realmente significa?

Imagine alguém com essa condição ao flexionar ou estender o dedo, ele trava, ficando dobrado. O quadro costuma se iniciar com dor no fim da palma da mão/base do dedo.

A tenossinovite estenosante ocorre quando o revestimento do tendão do dedo se inflama e engrossa, dificultando seu deslizamento suave pelos ligamentos. O problema pode aparecer em qualquer dedo, mas o dedo anelar e o polegar são os mais acometidos. As causas podem variar em lesões ou traumas na mão, movimentos repetitivos, doenças como artrite, diabetes ou hipotireoidismo, e até mesmo o desenvolvimento anormal da anatomia da mão, que pode predispor alguém a essa condição.

O tratamento pode envolver repouso, fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios ou, em casos mais graves, intervenção cirúrgica. É essencial buscar um ortopedista especialista em mão se você ou alguém que conhece estiver enfrentando esse problema.

