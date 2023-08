Jornal Opinião de Goiás – Geração de empregos em Goiás é destaque nacional

A capacidade de geração de empregos em Goiás foi destaque na edição desta terça-feira (1º/08) do jornal Valor Econômico.

A publicação nacional, que analisa finanças e o desempenho da economia, destacou que o emprego no Centro-Oeste cresce três vezes mais que no restante do país, alcançando 6,8% entre dezembro de 2019 e março de 2023.

No mesmo período a alta da ocupação no Brasil foi de 2,4%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).

De acordo com dados reunidos pelo veículo, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) do governo federal, Goiás lidera o recorte de empregos formais gerados a partir da agropecuária na região Centro-Oeste do Brasil.

Ao todo, o setor ocupa 21% das vagas em território goiano, mesmo número observado no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso vem logo atrás, com 12%.

Além do aumento das oportunidades de trabalho, o rendimento médio por pessoa também cresceu no Centro-Oeste.

A alta chegou a 12,2% no período nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e chegou a R$ 3.575,00 conforme a empresa LCA Consultoria.

O motor propulsor do crescimento, segundo analistas ouvidos pelo jornal, foi o agronegócio, capitaneado pelas commodities e as safras recorde.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DO PIB

A expectativa para 2023 é de que o Produto Interno Bruto (PIB) da região cresça 2,3%, também acima do esperado em relação ao restante do Brasil, que é de 1,9%.

Novas safras recorde de soja e milho, bem como os desempenhos das indústrias de cana, abate de bovinos, de alimentos e biocombustíveis devem ser destaques.

