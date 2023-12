Ortopedia Goiânia – Fratura do quadril em idosos

A fratura do quadril em idosos é um problema de saúde significativo que pode prejudicar a qualidade de vida. Além de causar dor intensa, essa lesão muitas vezes resulta em limitações de mobilidade, levando ao sedentarismo e à perda da independência.

A causa principal da fratura de quadril em idosos se deve ao trauma na região do quadril em um paciente que possui enfraquecimento dos ossos devido ao envelhecimento e também a doenças como a osteoporose. Outros fatores que aumentam o risco de queda são: fraqueza muscular ou redução do reflexo, alteração de marcha e equilíbrio, problemas neurológicos e alteração visual.

Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas, como a prática regular de exercícios físicos para fortalecer os ossos e melhorar o equilíbrio. Além disso, é importante investir em ambientes seguros, especialmente em residências de idosos, para minimizar o risco de quedas.

Na maioria dos casos, o tratamento da fratura no quadril é cirúrgico, e a depender do tipo de fratura, a cirurgia pode ser realizada com parafusos, placa, haste intramedular ou prótese de quadril.

