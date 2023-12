Investimento Municipal Encerra inundações: Obra de drenagem no Jardim Curitiba resolve problema crônico de alagamentos

Follow on X

A persistência de alagamentos na rua JC, situada no Jardim Curitiba, tornou-se história passada graças à recente intervenção da Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A execução de uma abrangente obra de drenagem, composta por instalações de 100 metros de galeria pluvial e duas bocas de lobo, foi a solução para um problema recorrente de inundações.

Financiada integralmente pela administração municipal, a empreitada envolveu o trabalho árduo de oito servidores empenhados na concretização desse projeto de grande envergadura. O secretário da Seinfra, Denes Pereira, enfatizou a determinação do prefeito Rogério em combater de forma incisiva os transtornos ocasionados pelos alagamentos na cidade.

“A gestão do prefeito Rogério está direcionando investimentos expressivos, na ordem de 200 milhões, para obras de drenagem. Estamos, por sua determinação, promovendo uma verdadeira revolução em nosso sistema de drenagem pluvial. Nunca antes Goiânia havia recebido tal atenção para essa infraestrutura crucial. Estamos implementando obras em todas as áreas da cidade”, ressaltou Pereira.

Ele acrescentou que bairros como Chácaras Maringá, Mansões Paraíso e a Rua C-107, no Jardim América, já desfrutam de um sistema eficaz, minimizando os transtornos gerados por alagamentos e ausência de asfalto. Em relação à rua JC, no Jardim Curitiba, Pereira assegurou que até o término da semana será realizada a recuperação do asfalto danificado, destacando a urgência e a necessidade premente dessas obras.

“Estamos concentrados em empreendimentos imprescindíveis e imediatos. Em breve, concluiremos os projetos na região do Jardim Goiás, Bairro Feliz, Recreio São Joaquim, Novo Petrópolis, Solar Ville, entre outros”, afirmou Denes Pereira, enfatizando o compromisso contínuo da administração municipal em aprimorar a infraestrutura urbana e mitigar os impactos dos alagamentos em diversas localidades da cidade.