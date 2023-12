Operação de limpeza na região da 44 de Goiânia é intensificada pela prefeitura devido ao aumento de público

Follow on X

A Prefeitura de Goiânia, através da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), está executando uma programação estratégica para reforçar a limpeza na movimentada Região da 44. Essa iniciativa é uma resposta ao considerável acréscimo na geração de resíduos, ocasionado pelo expressivo aumento de pessoas e movimento comercial durante o mês de dezembro.

Com o envolvimento de dezenas de servidores, a ação de limpeza está ocorrendo em turnos diurnos e noturnos, abrangendo atividades como varrição, coleta seletiva, remoção de entulhos e coleta orgânica. Essa iniciativa visa manter a região mais limpa e organizada diante do considerável volume de pessoas e negócios ativos nesta época.

Uma abordagem crucial para otimizar o trabalho da Companhia está na estratégia adotada pelos servidores da varrição, que ensacam os resíduos e os dispõem nos canteiros, aguardando a coleta pelo caminhão designado. Alisson Borges, presidente da Comurg, ressalta a importância da colaboração da população ao evitar o descarte inadequado de embalagens, enfatizando que essa atitude simples reflete cuidado e respeito pela cidade.

Borges reitera a necessidade de separação de resíduos por parte dos cidadãos, direcionando o material passível de reaproveitamento para as cooperativas de reciclagem. Além disso, ele aponta que a preservação dos sacos de lixo deixados pelos varredores é fundamental para o sucesso da operação de limpeza, solicitando que a população evite interferir nesse processo, a fim de evitar prejuízos na execução do trabalho e a poluição do ambiente.

Um esforço adicional foi feito pela Comurg para melhorar a gestão dos resíduos na área: a instalação de 100 lixeiras na Praça do Trabalhador e nas vias próximas, visando incentivar os frequentadores a contribuírem com a limpeza, evitando o descarte inadequado de resíduos nas ruas. Essa medida busca não apenas manter a região limpa, mas também conscientizar a população sobre a importância da correta disposição dos resíduos.

Diante do aumento sazonal na produção de resíduos na Região da 44, a atuação coordenada da Prefeitura de Goiânia, por meio da Comurg, revela um esforço conjunto para preservar a limpeza e a ordem urbana, contando com a colaboração ativa de todos os envolvidos nesse importante processo de cuidado com o espaço público.