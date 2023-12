Bilhete Único revoluciona o transporte na região metropolitana de Goiânia, atendendo mais de 60% da demanda

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) revelou que o Bilhete Único se estabeleceu como a força motriz por trás de mais de 60% de todas as viagens na Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com o último balanço divulgado. Desde sua introdução em abril de 2022, este sistema revolucionário tem capacitado os passageiros, oferecendo flexibilidade para escolher rotas otimizadas, eliminar a necessidade de passar por terminais e, o mais importante, pagar apenas o custo de uma única passagem.

A adesão ao Bilhete Único ultrapassa os 670 mil cadastrados, usufruindo dos privilégios de trocar de linha em qualquer ponto da rota, reduzindo consideravelmente o tempo de viagem em até 50 minutos, tudo isso enquanto mantém o valor acessível de R$ 4,30 por passagem.

O prefeito Rogério ressaltou não apenas os benefícios diretos do Bilhete Único, mas também o congelamento do valor da tarifa, um feito viabilizado pelo acordo entre a administração municipal, o Governo de Goiás e as prefeituras da Região Metropolitana. “Além das facilidades proporcionadas pelo Bilhete Único aos usuários do transporte coletivo, conseguimos, por meio de subsídios, manter a tarifa inalterada desde 2019,” afirmou o prefeito, destacando a contribuição da Prefeitura, que cobre 41,2% do rateio, mesma proporção do governo estadual.

Essa iniciativa conjunta catapultou Goiânia ao topo do ranking de satisfação com o preço da passagem de transporte coletivo, de acordo com a Pesquisa de Qualidade dos Serviços Públicos conduzida pela ONG Agenda Pública entre as capitais brasileiras. Somente entre maio de 2022 e setembro de 2023, a Prefeitura subsidiou mais de R$ 195 milhões para manter a tarifa acessível.

“O Bilhete Único é parte integrante de um pacote de inovações na gestão do prefeito Rogério, destinado a aprimorar a experiência dos passageiros do transporte coletivo. O Passe Livre do Trabalhador e o Cartão Família também representam formas de bilhetagem que facilitam o dia a dia dos usuários,” ressaltou o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu.

A modernização do sistema de pagamento, permitindo bilhetagem via cartões de crédito, débito por aproximação e Pix, é outra frente que posiciona Goiânia como um modelo de inovação para todo o país no setor de transporte público.

Antes da implementação do Bilhete Único, o principal cartão utilizado na região era o Cartão Fácil. Trocar de linha fora dos terminais exigia o pagamento de uma nova passagem. No entanto, com a introdução deste novo sistema de bilhetagem, todos os cadastros do antigo Cartão Fácil foram automaticamente migrados para o Bilhete Único, garantindo os benefícios a todos os usuários, inclusive àqueles que ainda possuem o cartão antigo.

Agilson Leite Borges, usuário diário do transporte coletivo metropolitano, percorre três linhas para ir de casa ao trabalho. Ele destaca as vantagens do Bilhete Único, afirmando: “Antes, usando o Cartão Fácil, precisava pagar duas passagens, pois não passava por terminal entre as linhas. Agora, continuo usando as três linhas, mas pagando apenas R$ 4,30. Economizo tempo e dinheiro, é muito satisfatório.”

Para orientar os passageiros na escolha da melhor rota até seu destino final, o aplicativo SiMRmtc é uma ferramenta útil. Basta inserir origem e destino para visualizar as opções de trajeto. Além disso, o Google Maps também é uma opção para o planejamento de rotas.

Adquirir o Bilhete Único é simples: pode ser feito nos terminais ou em qualquer ponto de venda de recarga, mediante o fornecimento do número do CPF acompanhado do RG. A primeira via é gratuita. Por questões de segurança e prevenção ao uso indevido, o bilhete é válido apenas para o titular, sendo o sistema monitorado por biometria facial no momento da validação a bordo.

A recarga do Bilhete Único pode ser realizada nos Pontos de Venda e Recarga Sitpass (PVR) e nas máquinas de autoatendimento nos terminais de ônibus. Adicionalmente, é possível comprar créditos online, por meio de Pix, oferecendo aos passageiros o acesso a esse serviço pelo número de WhatsApp (62) 3110-8938.