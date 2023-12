Procedimentos para poda ou corte de árvores em Goiânia exigem autorização da prefeitura

Moradores de Goiânia precisam obter autorização da Prefeitura antes de realizar qualquer serviço de corte ou poda em árvores que representem riscos à segurança. Esse processo, coordenado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e executado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), está agora mais acessível com a possibilidade de requerimento totalmente digital.

A solicitação é submetida através do sistema de Processo Eletrônico Digital (PED), disponível no site oficial do município em www.goiania.go.gov.br. Para iniciar o procedimento, os moradores precisam digitalizar suas Carteiras de Identidade, comprovantes de endereço e ter em mãos o número do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Após o pedido, os especialistas da Amma examinam a requisição, realizam uma inspeção no local para avaliar as condições fitossanitárias da árvore e emitem a autorização necessária pelo sistema.

De acordo com o presidente da Amma, Luan Alves, “a avaliação técnica determina o tipo de serviço a ser realizado, seja poda ou extirpação”.

Além da alternativa digital, os moradores têm a opção de abrir o processo pessoalmente nas unidades do Atende Fácil ou na sede da Amma, situada na Rua 75, no Setor Central.

A execução da poda ou remoção da árvore é conduzida pela Comurg após a emissão do parecer técnico pela Amma. O presidente da Comurg, Alisson Borges, ressalta que “mesmo que seja o responsável pelo plantio, o morador não pode proceder à poda por conta própria na árvore do seu passeio. É fundamental acionar a Amma, pois somente após a autorização por laudo é que realizamos o procedimento”.

Para situações de árvores caídas ou representando riscos iminentes, os moradores podem relatar através do telefone 161. Esta medida visa a garantir a segurança e a adequada manutenção do arborizado urbano em Goiânia.