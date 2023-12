Guarda mirim imerge na gestão pública ao visitar Prefeito Vilmar Mariano na cidade administrativa

Na tarde desta segunda-feira, 04, o Prefeito Vilmar Mariano recebeu uma visita especial: a Guarda Mirim do Município esteve presente na Cidade Administrativa Maguito Vilela. O intuito principal foi oferecer aos jovens integrantes da organização a oportunidade única de se familiarizarem com a estrutura e funcionamento da administração pública.

A comitiva, composta por crianças e adolescentes ativos na Guarda Mirim, foi calorosamente recebida pelo secretário de Segurança Pública, Tales de Castro, pela secretária de Assistência Social, Sulnara Santana, e pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Weber Junior.

Mais do que apenas uma apresentação dos prédios e departamentos da prefeitura, essa iniciativa teve como propósito essencial proporcionar aos jovens uma compreensão mais ampla do papel vital exercido pelo poder executivo na condução dos rumos da cidade.

Durante o encontro, Vilmar Mariano explicou minuciosamente aos alunos o funcionamento do executivo municipal e as responsabilidades de cada secretaria. Ele também enfatizou a importância da Guarda Mirim e das ações educativas em colaboração com diversas pastas. “Cada secretaria tem a missão de cuidar de uma parte da cidade, e aqui vocês podem testemunhar isso. Seguindo os passos na Guarda, valorizando a educação, vocês também podem ocupar um cargo na política, tornarem-se médicos ou abraçarem a profissão dos seus sonhos. O sonho é o primeiro passo na construção da realidade que desejam viver”, ressaltou Mariano.

Os membros da Guarda Mirim demonstraram entusiasmo pela oportunidade de adentrar o ambiente administrativo da prefeitura. Esta experiência não só foi enriquecedora, mas também proporcionou uma compreensão mais profunda sobre o funcionamento do governo municipal, despertando um genuíno interesse dos jovens por questões cívicas e políticas.

Moura, um dos alunos participantes, compartilhou que a Guarda Mirim já lhe proporcionou experiências incríveis. “Antes de visitarmos a Prefeitura, fomos à Base Aérea de Anápolis, desfilamos com a GCM no aniversário da cidade, conhecemos o quartel da CPE e outras atividades que deixam minha família orgulhosa por eu fazer parte da Guarda Mirim”, comentou ao Jornal Comunitário.

Além da visita, os alunos aproveitaram para apresentar o projeto “Jornal da Guarda Mirim”, uma iniciativa que traz para a comunidade informações sobre a Guarda, eventos e participações, em parceria com o Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Nova Cidade.

O objetivo principal deste jornal é conectar crianças, famílias e a sociedade, oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida dentro e fora da Guarda Mirim, mostrando o impacto positivo que a organização tem na vida dos alunos.

Camila Roldão, psicóloga do Cras Nova Cidade, destacou a importância desse projeto para as crianças. “Acreditamos que o conhecimento e a cultura podem interromper ciclos de violência. Essa parceria com a Guarda produz resultados como esta visita, que demonstra para eles como as decisões são tomadas e como funciona a cidade onde vivem desde o nascimento”, afirmou a profissional.