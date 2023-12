Secretaria de Saúde de Aparecida convoca beneficiários do Bolsa Família para acompanhamento vital

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia está convocando todos os residentes no município que recebem benefícios do Programa Bolsa Família para um acompanhamento obrigatório. Esta ação abrange crianças entre 0 e 7 anos e gestantes, exigindo que busquem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima até o dia 29 de dezembro.

Esse acompanhamento é uma exigência para a manutenção do benefício e inclui a verificação da situação vacinal das crianças, a avaliação antropométrica (medição de peso e altura) e o acompanhamento pré-natal das gestantes.

Marilya Rodrigues Reis, Chefe de Atenção aos Ciclos de Vida da Secretaria Municipal de Saúde, destaca a importância da presença das gestantes e responsáveis pelas crianças não monitoradas no semestre anterior, enfatizando que a UBS mais próxima estará disponível para este propósito. Além disso, será realizada uma busca ativa por telefone, quando necessário.

É enfatizado que esse acompanhamento deve ocorrer semestralmente, durante duas vigências: de janeiro a junho e de julho a dezembro.

O Ministério da Saúde ressalta que este monitoramento das crianças e gestantes no contexto do Bolsa Família é uma estratégia eficaz para identificar possíveis casos de desnutrição, verificar a cobertura vacinal necessária e detectar outros problemas cruciais. Este acompanhamento é determinante para a continuidade do benefício. Os beneficiários são solicitados a se apresentar com documentos pessoais, preferencialmente CPF e número do NIS, juntamente com a Caderneta da Criança e a Caderneta da Gestante.

A Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida em 2017, reforça a responsabilidade conjunta de todas as equipes envolvidas na Atenção Primária em acompanhar e registrar, tanto no Sistema de Informação da Atenção Básica quanto no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família, as condições de saúde das famílias beneficiárias. Este compromisso é crucial para garantir o suporte adequado às famílias em situação de vulnerabilidade.