Ortopedia Goiânia – Fratura de quadril: principal consequência de quedas em idosos

As quedas em idosos são um grande desafio pois, além dos ferimentos e hematomas, as fraturas do quadril surgem como as principais consequências desses acidentes.

Alterações fisiológicas e doenças como osteoporose, comum no envelhecimento, contribuem para um aumento da fragilidade óssea, tornando os idosos as principais vítimas de fratura como no quadril.

Além disso, outros fatores como a osteoartrose avançada de joelhos e quadril

(que limita a marcha e os movimentos), a sarcopenia (perda da massa muscular), a redução da visão, o uso de diversos medicamentos e a presença de doenças neurológicas podem afetar a força muscular, o equilíbrio e facilitar a ocorrência de quedas.

Caso o idoso sofra alguma queda e haja suspeita de fratura no quadril, ele irá sentir dor com limitação do movimento articular e dificuldade de locomoção. Nessa situação e recomendado encaminhar o paciente para uma avaliação ortopédica.

O diagnóstico é feito clinicamente com a análise dos sinais e sintomas e por uma radiografia do quadril.

A principal medida e a mais efetiva para combater a fratura do quadril é a prevenção.

