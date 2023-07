Urologista Aparecida de Goiânia – Quando a Cistoscopia é indicada?

A Cistoscopia é um procedimento utilizado para examinar o interior da bexiga e da uretra. Geralmente, é indicada quando há suspeita de problemas como sangramento urinário inexplicado, infecções recorrentes do trato urinário, dor ao urinar ou suspeita de tumores da bexiga ou da uretra.

Esse exame permite ao especialista visualizar diretamente a área afetada, possibilitando um diagnóstico mais preciso e eficiente. Por isso, é importante seguir as orientações do médico especialista, identificando e tratando possíveis problemas urinários.

Durante a cistoscopia, um pequeno tubo flexível, chamado cistoscópio, é inserido pela uretra até a bexiga. O procedimento é realizado com anestesia local ou sedação, visando o conforto do paciente.

A Cistoscopia é uma ferramenta importante no diagnóstico precoce e no tratamento adequado de condições urinárias. Portanto, é essencial seguir as recomendações médicas para um diagnóstico correto e tratamento adequado.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

