Ortopedia Goiânia – Conheça as principais causas de cervicalgia

Sabe aquele incômodo chato e doloroso no pescoço? É a cervicalgia, responsável por trazer esse desconforto que muitos de nós já experimentamos.

Uma das causas mais comuns é a má postura. Passar horas do dia sentado na frente do computador ou curvado sobre o celular pode sobrecarregar os músculos do pescoço, causando dores intensas.

Além disso, o estresse e a tensão do dia a dia causam a contração dos músculos da região também contribuem para o surgimento da condição.

Outro fator importante é o sedentarismo e a falta de atividades físicas que enfraquece os músculos do pescoço, tornando-os mais propensos a lesões e dores.

Também é importante destacar os traumas, como acidentes automobilísticos ou quedas, como uma das razões significativas de cervicalgia.

O tratamento para cervicalgia depende da gravidade do problema, além de fatores como a idade e o histórico clínico do paciente.

Portanto, para evitar o problema, é fundamental adotar uma postura correta, praticar atividades físicas regularmente e aprender a administrar o estresse diário.

