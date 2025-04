Como reduzir o risco de malformações no bebê: cuidados essenciais na gestação

Avalie o Post post

As malformações congênitas geralmente se desenvolvem no início da gestação, período crítico para o desenvolvimento dos órgãos do bebê.

Causas principais:



▪️ Fatores genéticos (15 a 25%);



▪️ Fatores ambientais (8 a 15%): como consumo de álcool, cigarro, infecções e falta de nutrientes;

▪️ Origem desconhecida (40 a 60%);

A suplementação de vitamina B9 (ácido fólico ou metilfolato) é uma ferramenta poderosa de prevenção, podendo evitar até 90% das malformações neurológicas.

✅ Começar a suplementação antes da concepção é o mais indicado.

Complementar com uma dieta rica em ferro, vitaminas e ômega 3 contribui para uma gravidez mais segura.

Fale com seu médico e planeje uma gestação mais saudável desde já!

