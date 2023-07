Ortopedia Goiânia – Tendinite patelar: umas das lesões mais comuns em praticantes de esportes

A tendinite patelar é uma das lesões mais comuns em atletas, principalmente os praticantes de esportes de impacto e que exigem frenagem constante. Ela ocorre quando o tendão que liga a patela ao osso da perna inflama devido ao uso excessivo ou movimentos repetitivos.

Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento da lesão como fraqueza da musculatura anterior da coxa, limitação na mobilidade do quadril ou tornozelo, falta de aquecimento adequado e treinos intensos.

A tendinite patelar tem como sintomas mais comuns: dor na frente do joelho, dor que piora com movimentos de correr ou saltar, edema no joelho, dificuldade de movimentar o joelho e sensação de joelho duro ao acordar.

Na maioria dos casos o tratamento é eficaz com repouso relativo das atividades desencadeantes, reabilitação e alongamento.

Ao surgirem os sintomas, é importante consultar um ortopedista especialista em joelho.

