Ortopedia Goiânia – Como é feita a reconstrução do ligamento do ligamento cruzado anterior (LCA)?

A reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) é um procedimento cirúrgico comum realizado para tratar lesões graves nessa estrutura importante do joelho. Essa cirurgia restaura a estabilidade e a função da articulação, permitindo que os pacientes voltem a suas atividades normais.

Inicialmente, o cirurgião faz pequenas incisões na região do joelho para acessar o LCA danificado. O ligamento rompido é removido e, em seguida, utiliza-se um enxerto para reconstruí-lo.

Esse enxerto pode ser retirado de diferentes partes do corpo do paciente, como tendões do joelho, da perna ou da coxa, ou pode ser de um doador. Ele é posicionado no lugar do LCA original e com o tempo, se integra ao osso, permitindo a formação de um novo ligamento.

Após a cirurgia, é fundamental seguir um programa de reabilitação para fortalecer a musculatura do joelho e restaurar a amplitude de movimento. Esse processo envolve fisioterapia e exercícios específicos para garantir uma recuperação completa e segura.

Vale reforçar que essa técnica tem sido muito eficaz no retorno dos pacientes às suas atividades diárias e práticas esportivas!

