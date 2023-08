Ortopedia Goiânia – Como saber se você tem pé chato?

Ao longo da vida, muitas pessoas podem enfrentar problemas nos pés, e um dos mais comuns é o pé chato do adulto e da criança . Essa condição geralmente é resultado da ausência ou redução do arco plantar, a curvatura natural da planta do pé. Identificar o problema é importante para evitar complicações futuras. Para saber se você tem pé chato é importante se atentar aos sintomas.

Dor nos pés, tornozelos e ausência do arco interno dos pés.

O diagnóstico do pé chato é feito através de avaliação clínica e avaliação radiológica por ortopedista especializado na área de pé. O tratamento pode ser operatório ou não operatório dependendo de cada pé chato.

